Bianca Burgahn, Frank Trommer und Mario Schulze (v. l.) bringen in der Grünen Lunge ein Namensschild an einer Sumpf-Eiche an.

Wolfen/MZ. - Seit gut zwei Jahren kann man in Bitterfeld-Wolfen zum Baumpaten werden. Der Stadtrat hatte dafür mit einem Beschluss im Mai 2021 den Weg frei gemacht. Durch die Patenschaften, die von der Fraktion SPD-Bündnisgrüne-FDP angeregt worden waren, erhofft man sich einerseits mehr Bäume in Parks, an Straßen oder auch auf Friedhöfen, um das Wohn- und Lebensumfeld in der Stadt sowie die Ökobilanz zu verbessern. Andererseits sollten die Baumpatenschaften auch die Identifikation der Einwohner mit ihrem Quartier stärken. Doch wie wird dieses Angebot genutzt?