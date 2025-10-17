weather regenschauer
  4. Bürgermeister-Trio aus Anhalt-Bitterfeld zeigt Humor: Baumkuchen-Challenge statt Baumpflanzung - Mit lustigem Video reagieren Stadtoberhäupter auf Nominierung durch Landrat

Stadtoberhäupter von Sandersdorf-Brehna, Bitterfeld-Wolfen und Zörbig drehen Video mit Baumkuchen und Kaffee. So witzig reagieren die Leckermäuler auf die Baum-Challenge des Landrats.

Von Frank Czerwonn 17.10.2025, 11:07
Matthias Egert, Steffi Syska und Armin Schenk (v.l.) reagieren mit einer Baumkuchen-Challenge auf die Dreifach-Nominierung durch den Landrat.
Matthias Egert, Steffi Syska und Armin Schenk (v.l.) reagieren mit einer Baumkuchen-Challenge auf die Dreifach-Nominierung durch den Landrat. (Foto: Stadt Sandersdorf-Brehna/Monique Spieß)

Zscherndorf/MZ. - Mit Kaffeetassen in der Hand stehen drei Stadtoberhäupter am Rand von Zscherndorf und drehen ein humorvolles Video: Steffi Syska, parteilose Bürgermeisterin von Sandersdorf-Brehna, Bitterfeld-Wolfens OB Armin Schenk und Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (beide CDU). „Habt Ihr das mitgekriegt – unser Landrat hat irgendein Video gemacht. Ich hab’ aber immer nicht so viel Zeit, alles anzuschauen. Ihr?“, fragt Syska ihre Amtskollegen.