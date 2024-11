Baufinale am Dorfladen: In Burgkemnitz steht ein besonderes Projekt vor der Eröffnung

Burgkemnitz/MZ. - Marius Schiel zählt Wochen, Tage. Der Mann, der in Zörbig zusammen mit Sandy Hoppe den Bio-Schopp betreibt, will in Burgkemnitz den nächsten Schritt gehen. Neuland betreten, wie er sagt. Doch so schnell, wie er sich alles wünscht, geht es allerdings nicht.