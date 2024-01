Bitterfeld/MZ. - Auch im Altkreis Bitterfeld haben sich die Landwirte den bundesweiten Bauern-Protesten angeschlossen. Zu größeren Einschränkungen im öffentlichen Bereich ist es deshalb aber bisher nicht gekommen.

So blieben die Anschlussstellen der Bundesautobahn 9 anders als etwa in Sachsen frei zugänglich. Thomas Külz, Vorsitzender des Bauernverbands Anhalt, erklärte jedoch, dass eine Blockade der Auf- und Abfahrten der wichtigen Nord-Süd-Trasse nicht vom Tisch sei. Dies soll in den nächsten Tagen - wahrscheinlich am Mittwoch, 10. Januar - passieren.

Unterdessen sind Landwirte aus dem Altkreis Bitterfeld bei der Kundgebung in Halle dabei.Unter ihnen ist Karl-Heinz Boldt, der auch am morgigen Dienstag, 9. Januar, protestieren wird. Er gehört zu den Landwirten, die aus Protest gegen die Sparpläne der Bundesregierung Mahnfeuer entzünden werden.

Am Montagabend plant die AfD zudem noch einen Autokorso von Wolfen nach Bitterfeld.