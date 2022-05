Bauen, wohnen, arbeiten: Gemeinde Muldestausee legt sich auf Regeln fest

Der Flächennutzungsplan soll in Kürze verabschiedet werden. Jetzt sind noch einmal die Einwohner gefragt.

Blick über den Goitzschesee nach Pouch: Der Flächennutzungsplan regelt auch, wo Bebauung am Ufer überhaupt möglich ist.

Pouch/MZ - In der Gemeinde Muldestausee soll in Kürze der Flächennutzungsplan verabschiedet werden. Er wäre ein Novum. Denn das Papier zu grundsätzlichen Entwicklungszielen, Angaben zu Wohnbau-, Gewerbe- oder Freizeitflächen gibt es bisher lediglich für einzelne Ortsteile. In Burgkemnitz lag ein solches bisher überhaupt noch nicht vor. „Wir brauchen es dringend für die künftige Entwicklung“, sagt deshalb Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos).