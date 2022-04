Bauarbeiter finden in Brehna Skelette: Sind es Spuren eines Verbrechens?

Brehna/MZ - Eine Baustelle mitten in Brehna. Wo in Kürze eine dreigeschossige Wohnbebauung entstehen soll, laufen die Arbeiten an den Fundamenten an (die MZ berichtete). Ein Bagger zieht Schicht für Schicht Erde ab. Dann stockt der Fahrer. Im Erdreich taucht ein Schädel auf - ein menschlicher. Damit beginnt die Spurensuche im Untergrund.