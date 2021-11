Bauarbeiten verzögern sich: Landesstraße 141 bei Wadendorf ist zwei Wochen länger dicht

Wadendorf/MZ - Die Freigabe der der Landesstraße 141 zwischen Wadendorf und Salzfurtkapelle wird sich um 14 Tage verzögern. Geplant war, dass die Baustelle bis zum heutigen Freitag, 12. November, geräumt sein sollte. Nun teilte Peter Mennicke, Sprecher des Verkehrsministeriums, mit, dass die Straße erst ab dem 26. November wieder befahren werden kann.

„Grund für die eingetretenen Verzögerungen ist im Wesentlichen die Witterung“, so Mennicke. Durch die engen Abstimmungen würden dann auch nachfolgende Arbeiten verschoben werden müssen. Doch der Verkehrssprecher versicherte: In zwei Wochen sei ein Durchkommen wieder möglich.

Teilweise 16 Jahre und mehr zählte der Asphalt dort

Die Baustelle mit 2,3 Kilometern Länge wurde Mitte September eingerichtet. Teilweise 16 Jahre und mehr zählte der Asphalt dort. An einigen Stellen wurden Deck- und Binderschicht entfernt, rund zehn Zentimeter wichen der Fräse. An anderer Stelle wurden 55 Zentimeter abgefräst, dort war noch alter Beton unter einer Asphaltschicht. In den Herbstferien wurde bereits kurz hinter Salzfurtkapelle der erste frische Asphalt aufgebracht. Für den Schulbus, der Kinder nach Löberitz und Zörbig bringt, ist eine Umleitungsstrecke vor Baubeginn eingerichtet worden.

An einer besonders engen Stelle wird die Straße außerdem verbreitert - auf das Standardmaß von sieben Metern, ein Meter wird also für die Autofahrer angebaut. Rund eine Million Euro wird der Ausbau der Landesstraße kosten, die eine wichtige Umleitung für die Autobahn 9 ist.