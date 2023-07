Die Gerüste in der Turnhalle Wolfen-Krondorf werden in den nächsten zwei Wochen verschwinden. Doch die Tribüne bleibt gesperrt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/Köthen/MZ - Der Landkreis hat derzeit mit der Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ in Köthen, der Förderschule „An der Kastanie“ in Bitterfeld, der Sekundarschule „Ciervisti“ in Zerbst und der Turnhalle in Wolfen-Krondorf vier große Schul-Baustellen. Auch wenn ein Teil davon kurz vor dem Abschluss steht, gibt es überall noch Probleme. Die MZ gibt einen Überblick.