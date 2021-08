Zörbig/MZ - Arbeiter des Bauunternehmens Jaeger haben in dieser Woche die neue Deckschicht in der Bitterfelder Straße in Zörbig aufgetragen. Die Landesstraße musste in dem Bereich saniert werden. Noch geht für alle Fahrzeuge der Umweg über die B 183, am 27. August soll die Straße, die vom Zörbiger Kreisel nach Großzöberitz und Bitterfeld führt, wieder für den Verkehr freigegeben werden.