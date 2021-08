Bauarbeiten erst ab Mitte September - L141 bei Salzfurtkapelle wird gesperrt

Salzfurtkapelle/MZ - Autofahrer, die von Zörbig in Richtung Dessau fahren wollen, müssen ab September mit einem Umweg rechnen. Am 13. September werden die Bauarbeiten an der maroden Landesstraße 141 im Bereich zwischen Wadendorf und Salzfurtkapelle beginnen. Zwei Monate später, am 13. November, sollen sie beendet sein. Rund eine Million Euro wird der Ausbau der Landesstraße kosten, die eine wichtige Umleitung für die Autobahn 9 ist.

Vollsperrung eingerichtet - Weiträumige Umleitungen geplant

Doch dazu soll die Straße voll gesperrt werden. Die Umfahrung führt ein Stück über die B 6n, die Landesstraße 142 und die Orte Lennewitz, Zehbitz sowie Radegast, wie die Dessauer Landesstraßenbaubehörde (LSBB) mitteilt. Über die A 9-Abfahrten Bitterfeld-Wolfen und Thurland können Autofahrer die Landesstraße 141 erreichen. Ursprünglich war geplant, dass die Arbeiten bereits am 1. September beginnen.

Bis zum 4. August konnten Firmen ein Angebot für den Straßenbau abgeben, erklärte der Regionalbereichsleiter Oliver Grafe. Mehrere Angebote seien abgegeben worden, daher rechnet die LSBB damit, zeitnah einen der Bieter beauftragen zu können. „Nach 16 Jahren muss die Asphaltdeckschicht dort entfernt werden“, so der Regionalbereichsleiter.

Bisher habe es daher noch keine vorbereitenden Arbeiten gegeben. Rund 800 Meter müssen entlang der Straße grundhaft erneuert werden, ab der Kreuzung mit der Landesstraße 140 in Salzfurtkapelle. Die Fahrbahn soll zudem verbreitert werden. Der Abschnitt der Ortsdurchfahrt Wadendorf wird neue Deckschichten erhalten, auch die Umgehung von Salzfurtkapelle wird mit einer neuen Schicht versehen. Zuerst muss an der Stelle allerdings der alte Asphalt abgefräst werden. Straßengräben und Durchlässe werden neu hergestellt, neue Bäume werden an der Stelle ebenfalls gepflanzt.

In Wadendorf werden Kabel mitverlegt - Ort wird ans Glasfasernetz angeschlossen

Abgestimmt werden auch weitere Arbeiten: Der Ortsteil Wadendorf soll durch die Firma WittenbergNet an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Diese Maßnahme wird vom Land Sachsen-Anhalt mit Fördergeldern unterstützt, nachdem der Glasfaserausbau an der Stelle seit Jahren nicht vorangetrieben worden war. Erst im Oktober vergangenen Jahres hatte es grünes Licht für diesen Ausbau gegeben (die MZ berichtete).