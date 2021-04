Bau kann kommen - Wahlergebnis zur neuen Kita in Raguhn ist amtlich

Raguhn - Das Ergebnis des Bürgerentscheids über die Zukunft der Raguhner Kita „Sonnenzauber“ ist in trockenen Tüchern. Wie die Stadt bereits am Sonntagabend mitteilte, konnten sich die Gegner des Neubau-Vorhabens auf dem Markeschen Platz bei der Abstimmung knapp nicht durchsetzen.

Statt der nötigen 1.576 Stimmen (20 Prozent) erreichten sie für ihr Anliegen nur 1.507 Stimmen (19,13 Prozent). Das hat der Wahlausschuss am Dienstagabend nun auch offiziell bekanntgegeben. An den vorläufigen Resultaten hat sich nichts mehr geändert.

Weg für das bereits vom Stadtrat beschlossene Projekt ist nun endgültig frei

Damit ist der Weg für das bereits vom Stadtrat beschlossene Projekt nun endgültig frei. Laut Bürgermeister Bernd Marbach (parteilos) will man sich in der Verwaltung zeitnah zusammensetzen, um einen Fahrplan für die nächsten Schritten abzusprechen.

Baurecht für das Areal hatte die Stadt bereits im Jahr 2016 hergestellt. Letzten Oktober entschied der Rat sich dann endgültig dafür, nicht weiter in das marode Kita-Gebäude in der Mittelstraße zu investieren, sondern eine neue Tagesstätte auf der Grünfläche im Raguhner Westen zu errichten. Dagegen hatten Anwohner protestiert und den Bürgerentscheid mit einem erfolgreichen Bürgerbegehren erwirkt. Am Ende fehlten ihnen bei der Wahl nun nur 69 Stimmen für einen Stopp der städtischen Pläne. In der Mittelstraße soll sukzessive die Feuerwehr untergebracht werden. (mz)