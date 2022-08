Bau des neuen Bahnhofs: Bitterfeld kämpft um Wiedereinzug der Bahnhofsmission

Die Deutsche Bahn will in der Stadt ein modernes Empfangsgebäude errichten. Doch findet sich dort auch ein Platz für das Hilfsangebot? Sozialausschuss und Ortschaftsrat fordern die Wiedereröffnung vehements. Bislang aber fehlte ein Betreiber. Nun gibt es neue Hoffnung.

Bitterfeld/MZ - Bitterfeld-Wolfen setzt sich energisch für die Rückkehr der Bahnhofsmission in die Stadt ein. Wenn ab kommendem Jahr das Empfangsgebäude in Bitterfeld neu erbaut wird, soll auch dieses Hilfeangebot für Reisende dort wieder zu finden sein. Damit würde ein Missstand beseitigt. Der Sozialausschuss hat sich deshalb am Dienstag einstimmig hinter einen Antrag des Ortschaftsrates Bitterfeld zur Wiedereinrichtung der Mission gestellt.