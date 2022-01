Balkone schweben am Kranhaken: Umbau am Bitterfelder Töpferwall schreitet voran

Arbeiten am Töpferwall

Bitterfeld/MZ - Der Umbau der beiden Wohnblöcke an der Ecke Töpferwall/Mühlstraße in Bitterfeld geht zügig voran. Am Donnerstag und Freitag hat die Neubi die alten Balkonanlagen demontieren lassen. Mit einem großen Kran wurden die rund zwei Tonnen schweren Betonplatten der Balkone abgenommen und im Hof abgelegt.

Von dort gehen sie zur Weiterverwertung, werden geschreddert und kommen eventuell beim Straßenbau wieder zum Einsatz. Die künftigen Wohnungen werden mit neuen Balkonen oder Terrassen ausgestattet.