Wolfen/MZ. - Das Rathaus der Stadt Bitterfeld-Wolfen und das Industrie- und Filmmuseum sollten in der kommenden Woche nur noch über Umwege erreichbar sein. Denn geplant war, den Einmündungsbereich von der Puschkinstraße zur Bunsenstraße in Wolfen ab Montag, 3. November, zu sperren. Doch diese Maßnahme wurde nun kurzfristig verschoben. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Vorgesehen waren Reparaturarbeiten an der Fahrbahn, die bis zum 7. November dauern sollten. Die Warnbaken und Umleitungsschilder wegen der Sperrung standen am Mittwochabend bereits bereit: sowohl im direkten Einmündungsbereich zur Bunsenstraße als auch auf der Verkehrsinsel vor der Rathauswiese. „Die Sperrung wurde auf unbekannte Zeit verschoben“, informierte die Stadt ohne Angabe von Gründen.