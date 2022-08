Bahn will für fast 110.000 Euro „Bike & Ride“ in Burgkemnitz ermöglichen

„Bike & Ride“ in Burgkemnitz bedeutet vor allem mehr Stellplätze für Fahrräder am Bahnhof. Wann die Arbeiten beginnen sollen.

Ein Fahrradparkplatz am Bahnhof in Freising, der im Rahmen der "Bike&Ride"-Initiative entstanden ist.

Burgkemnitz/MZ - Fahrradfahrer sollen sich am Bahnhof in Burgkemnitz bald willkommener fühlen. Im Rahmen der „Bike & Ride Offensive“ der Deutschen Bahn wird zusammen mit der Kommune die Rad-Infrastruktur noch in diesem Jahr verbessert. Das teilt Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) mit. Dadurch will man mehr Menschen ermutigen, per Fahrrad und Bahn in Kombination unterwegs zu sein.