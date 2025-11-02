Es begann beim Wacken Open Air „Badland Raiders“ sorgen für Aufsehen - Wie ein Paar aus Lingenau zu einem apokalyptischen Hobby kam
Die Lingenauer David und Katja Reddeck haben ein wohl eher ungewöhnliches Hobby. Sie erklären, warum bei ihnen immer wieder Endzeitstimmung herrscht.
02.11.2025, 09:00
Lingenau /MZ. - Lingenau ist ein beschauliches Örtchen, Häuser mit ihren Vorgärten bestimmen das gepflegte, beschauliche Ortsbild. Das Haus von David Reddeck und seiner Frau Katja, in dem sie seit zwei Jahren wohnen, macht da keine Ausnahme – es sei denn, es gelingt, einen Blick hinter das Haus zu werfen.