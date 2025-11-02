Die Lingenauer David und Katja Reddeck haben ein wohl eher ungewöhnliches Hobby. Sie erklären, warum bei ihnen immer wieder Endzeitstimmung herrscht.

„Badland Raiders“ sorgen für Aufsehen - Wie ein Paar aus Lingenau zu einem apokalyptischen Hobby kam

Katja und David Reddeck basteln auch an Geräten, wie etwa diesem Quad, um ihre Show noch intensiver und beeindruckender zu machen.

Lingenau /MZ. - Lingenau ist ein beschauliches Örtchen, Häuser mit ihren Vorgärten bestimmen das gepflegte, beschauliche Ortsbild. Das Haus von David Reddeck und seiner Frau Katja, in dem sie seit zwei Jahren wohnen, macht da keine Ausnahme – es sei denn, es gelingt, einen Blick hinter das Haus zu werfen.