Badespaß mit Auflagen: Türen des „Woliday“ in Wolfen stehen für Besucher wieder offen

Wolfen/MZ - Der monatelange Stillstand ist vorbei. Das Freizeitbad „Woliday“ ist wieder offen. Und das soll es auch bleiben. „Wir wissen zwar nicht, wie sich die Inzidenzen entwickeln. Aber wir setzen jetzt erst einmal alles daran, das Haus am Laufen zu halten“, sagt Heiko Landskron, Chef der Bitterfeld-Wolfener Bädergesellschaft.

Die betreibt das „Woliday“ und setzt auf Badespaß, wenn auch mit Auflagen. Dann das Coronavirus hat die Belegschaft des Bades nicht nur monatelang ausgebremst. Es ist auch verantwortlich dafür, dass es zumindest in absehbarer Zeit kein rappelvolles Bad geben wird. Von Amts wegen sind im Badetempel im Krondorfer Gebiet vorerst nur 100 Besucher auf einmal möglich. „Im Bad“, sagt Landskron. Hinzu kommt eine Schranke für den ebenfalls wieder offenen Saunabereich. Hier sind lediglich 18 Besucher auf einmal drin.

Die Mund-Nasen-Bedeckung ist im Woliday keinesfalls Geschichte

Im „Woliday“ setzt man auf die Rückkehr zur Normalität und will den Badespaß nicht zu kurz kommen lassen. Dennoch sind Auflagen nicht zu übersehen. Sie treffen unter anderem den Umkleidebereich. Hier darf nicht jede Kabine genutzt werden. Auf dem Boden markieren aufgeklebte Pfeile die Laufrichtung. Auch die Mund-Nasen-Bedeckung ist keinesfalls Geschichte. Im Bad und in der Sauna trägt sie niemand. Im Eingangsbereich aber schon. Was es derzeit nicht mehr braucht, ist ein negativer Coronatest. „Abstandsregelungen gelten allerdings weiter“, sagt Landskron und bestätigt, dass im „Woliday“ die Öffnungszeiten ab August noch ausgedehnt werden sollen. Ein Muss in den Ferien, aber eben auch eine Sache, die erst einmal organisiert sein will.

Die Jugend der HSG 2000 beginnt mit einem Bad im vorigen Jahr die Saison. (Foto: Michael Maul)

Denn nicht aus der Welt sind die Formulare, auf denen persönliche Daten für eine möglicherweise nötige Kontaktverfolgung festgehalten werden. Die Erfassung der Daten zu regeln, liegt in der Hand der Bädergesellschaft. Und die muss dafür auch Personal vorhalten.

Im Sportbad „Heinz Deininger“ hat man kurzerhand die traditionelle Sommerschließung abgesagt

Dennoch sind Landskron und Mitarbeiter froh über den Neustart, der über das ganz klassische Badevergnügen hinausgeht. Im „Woliday“ sind die ersten Kurse angelaufen. Sie reichen von Einheiten zum Schwimmenlernen über Babyschwimmen und Rehasport bis zu Schnupperstunden im Meerjungfrauenschwimmen. Der Bedarf ist offenbar riesig. Die Kurse sind fast durchweg ausgebucht, weitere sind in Vorbereitung.

Das trifft übrigens auch auf das ebenfalls von der Bädergesellschaft betriebene Sportbad „Heinz Deininger“ in Bitterfeld zu. Dort hat man kurzerhand die traditionelle Sommerschließung abgesagt. Kurs- und Trainingsangebote gibt es nun auch in den Sommerferien.

Doch wie wird der Badespaß unter Auflagen angenommen? Landskron ist zufrieden. Von 50 Prozent der üblichen Auslastung spricht er. Das habe aber weniger mit Nachfrage denn mit der Kapazitätsgrenze zu tun.

Ausführliche Informationen zum Badebetrieb in Wolfen unter www.woliday.de und in Bitterfeld unter www.sportbad-bitterfeld.de.