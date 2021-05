B100 in Pouch wegen Bauarbeiten noch bis Pfingsten halbseitig gesperrt

Pouch - Bis Pfingsten wird in der Äußeren Dübener Straße in Pouch gebaut, das hat Auswirkungen auf den Verkehr auf der B 100. Hier soll die Trinkwasserversorgung zwischen Schiffmühlenweg und Ortsausgang optimiert werden. Das teilt der Wasserversorger Midewa mit.

„Wir verlegen hier parallel zur bestehenden Trasse auf rund 300 Metern eine Trinkwasserleitung, um unser Netz in diesem Bereich zu verbessern - und damit die Trinkwasserversorgung für die Anlieger“, erläutert Grit Schwara, die Technische Leiterin der Niederlassung Muldenaue - Fläming.

Die neue Leitung neben der B100 wird grabenlos verlegt

Die neue Leitung verläuft direkt neben der Bundesstraße 100, weshalb die Bundesstraße halbseitig gesperrt werden muss. Die Leitung wird grabenlos verlegt. „Wir nutzen das Bohr-Spülverfahren, das sich an dieser Stelle anbietet, weil wir eine gerade Strecke haben und neben der Straße im Bankett arbeiten können“, erläutert sie.

So wurden lediglich Start- und Zielgruben in größerem Abstand hergestellt, so dass die neue Kunststoffleitung unterirdisch eingezogen werden kann. Am Ende vermindert sich durch dieses Verfahren auch der Aufwand, die Oberfläche wieder herzurichten.

Insgesamt investiert die Midewa in das gesamte Projekt rund 75.000 Euro

Anschließend müssen laut Schwara die neue Leitung einer Druckprobe unterzogen, gründlich desinfiziert und das Trinkwasser beprobt werden. Zudem werden zehn Anschlüsse in der Äußeren Dübener Straße in Pouch ebenfalls neu verlegt. Insgesamt investiert die Midewa in das gesamte Projekt rund 75.000 Euro.

Die Midewa ist Konzessionspartner der Gemeinde Muldestausee. (mz)