AWO übernimmt nun auch offiziell den Jugendclub in Greppin

Greppin/MZ - Die Tinte unter den Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist schon seit dem 1. Januar dieses Jahres trocken. Nun erfolgte auch die symbolische Schlüsselübergabe an den neuen Träger. Damit ist der Greppiner Kinder- und Jugendtreff der erste in Anhalt-Bitterfeld, der von der AWO Sachsen-Anhalt übernommen wurde.

„So etwas ist nicht selbstverständlich in diesem Land“, sagt Tom Bruchholz, der Geschäftsführer des Landesjugendwerkes der AWO. Bei dem Club in Greppin könne man aber auf beste Voraussetzungen bauen und habe in dessen Leiter einen zuverlässigen und engagierten Partner. Was bis jetzt geschaffen wurde, könne sich sehen lassen, so Bruchholz.

Doch weder die Clubleitung noch die AWO als Träger wollen sich auf dem bis jetzt Erreichten ausruhen. Jetzt gelte es, die Zusammenarbeit mit der Stadt Bitterfeld-Wolfen noch weiter zu verbessern und auszubauen. „Mit dem Ortsbürgermeister von Greppin haben wir einen Partner an der Seite, der sich für den Club und damit die Jugend in seinem Ortsteil von Bitterfeld-Wolfen einsetzt“, sagt der Geschäftsführer. „Gerade jetzt vor den Ferien wollen wir ein Programm auf die Beine stellen, das möglichst den Interessen vieler junger Leute entspricht“, ergänzt Clubleiter Tobias Köppe. So seien ein Sommer- sowie Sportfest geplant und auch der Weltmädchentag im Oktober stehe schon auf der Agenda. Um die Arbeit der Clubleitung weiter zu verbessern, habe man zwei Bufdis eingestellt, die Köppe unterstütze sollen, so Bruchholz.