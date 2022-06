Autos und Schaufenster beschädigt: Betrunkene BMW-Fahrerin hinterlässt Trümmerfeld in Zörbig

Zörbig/MZ - Es war ein Trümmerfeld, das die Kameraden der Zörbiger Feuerwehr in der Nacht zum Freitag in der Langen Straße in Zörbig vorfanden. Eine BMW-Fahrein hatte aus Richtung Halle kommend in Höhe Döner-Imbiss die Kontrolle über ihr Auto verloren.

Dabei rammte sie zwei andere Fahrzeuge, die in der Straße parkten. Eins davon wurde in ein Schaufenster geschoben, ein anderes gegen zwei weitere dort stehende Autos. Nach ersten Informationen war die Frau viel zu schnell in der Stadt unterwegs und außerdem stark alkoholisiert. Sie wurde wegen eines Schocks medizinisch behandelt.

Die Kameraden der Feuerwehr mussten die ausgelaufenen Betriebsstoffe binden und halfen der Polizei bei der Unfallaufnahme. Gegen 5.30 Uhr war der Einsatz dann für die Freiwilligen Brandbekämpfer beendet.