Unfälle im Altkreis Bitterfeld Autos krachen in Hecke und Geländer - Fahrer kommen plötzlich vom Weg ab

Gleich zwei Mal sind am Wochenende in Bitterfeld und Umgebung Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Sie landeten unfreiwillig in einer Hecke oder krachten gegen ein Geländer.