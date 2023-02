Am Samstagmorgen sind bei Schneefall Polizei und Rettungsdienst gleich drei Mal auf der A9 zum Einsatz gekommen. Ein Mann wird schwer verletzt. Hohe Sachschaden innerhalb von acht Minuten.

Autos krachen in die Leitplanken - Drei Glätte-Unfälle nahe des Rastplatzes Mosigkauer Heide

Thurland/MZ - Gleich drei Mal hat es am Samstagvormittag kurz vor 9 Uhr auf der Autobahn 9 bei Thurland gekracht. Offenbar hatte ein plötzlicher Kälteeinbruch zu der Unfallserie geführt, die sich auf beiden Richtungsfahrbahnen ereignete. In der Folge musste die Autobahn in Richtung München komplett gesperrt werden musste. Es gab einen Schwerverletzten.