Autos können nach langer Pause wieder in Bitterfeld zugelassen werden

Die Kfz-Zulassungsstelle in der Röhrenstraße ist wieder geöffnet.

Bitterfeld/MZ - Aufatmen bei vielen Autofahrern: Ab dieser Woche kann man Fahrzeuge auch in Bitterfeld wieder zulassen. Das teilte der Landkreis erst am Donnerstag mit. Damit hat das monatelange Warten ein Ende gefunden.

Eine Cyber-Attacke auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld hatte im vergangenen Jahr anfangs sämtliche Ämter lahmgelegt. Nach einiger Zeit war dann als eine der ersten Maßnahmen die Bearbeitung aller Anliegen in Sachen Kfz-Zulassung zwar wieder möglich - allerdings ausschließlich am Standort Köthen.

„Nun ist dies auch wieder am Bitterfelder Standort in der Röhrenstraße 33 möglich“, teil Kreissprecher Udo Pawelczyk mit. Doch in voller Auslastung kann dort noch nicht gearbeitet werden. Vorerst sei die Bearbeitung nur mit einem Terminstrang möglich. Das heißt, dass nicht mehrere Anliegen gleichzeitig bearbeitet werden können. Laut Pawelczyk wird von dem seit dieser Woche Montag ermöglichten Angebot bereits rege Gebrauch gemacht.

Schlechter dran sind die Einwohner von Zerbst

Doch spontan in der Kfz-Zulassung vorbeigehen und sein Fahrzeug anmelden, das geht derzeit nicht. Eine Bearbeitung der Anliegen sei nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich, betont der Sprecher. Diese erfolge über das Internetportal des Landkreises oder per Telefon.

Schlechter dran sind die Einwohner von Zerbst. Derzeit arbeitet der Landkreis noch daran, auch dort wieder die Kfz-Zulassung möglich zu machen.

Terminvereinbarungen mit der Kfz-Zulassungsstelle sind auf der Internetseite unter https://anhalt-bitterfeld.flexappoint.de oder unter Tel.: 03496/601591 möglich.