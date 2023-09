Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Die Schneedecke machte es den Verfolgern leicht. Klar zeichneten sich die Fußspuren des Gesuchten ab. Sie führten von dem einsam gelegenen Bahnhof in Weißandt-Gölzau gen Westen nach Görzig und von dort wieder in entgegengesetzter Richtung nach Riesdorf. Wer an einem ungemütlichen Sonntagvormittag in Riesdorf genau dort steht, wo die Spur endet, der wird schon mal von Polizisten gefragt, ob er etwas mit der Sprengung eines Fahrkartenautomaten der Bahn in Weißandt-Gölzau zu tun habe.