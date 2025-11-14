Nach einer Bauzeit von knapp fünf Wochen ist die Landesstraße 141 bei Salzfurtkapelle planmäßig wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Autofahrer können aufatmen - Verkehr auf der L141 bei Salzfurtkapelle rollt wieder

Salzfurtkapelle/MZ. - Nach einer Bauzeit von knapp fünf Wochen ist am frühen Freitagnachmittag die Landesstraße 141 bei Salzfurtkapelle planmäßig wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Das Land Sachsen-Anhalt hat rund 600.000 Euro in die Fahrbahnerneuerung der 1,2 Kilometer langen Strecke der Tornauer Straße zwischen der Kreuzung mit der L 140 und der Bundesstraße 6n investiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt.

Gebaut wurde in zwei Abschnitten. Um insbesondere die Auswirkungen auf den Schulbusverkehr so gering wie möglich zu halten, wurden in den Herbstferien zunächst die Asphaltschichten am Knotenpunkt L 140/L 141 bis in Höhe des Abzweigs zur Agrargenossenschaft erneuert.

Anschließend ist die verbleibende Strecke bis zum Anschluss an die B 6n, in Angriff genommen worden. Auch hier wurden die alten Asphaltbinder und -deckschichten rund zehn Zentimeter tief abgefräst und anschließend neu eingebaut.

Pünktlich zum Wochenende rollt nun wieder der Verkehr über die Straße.