Polizisten in Brandenburg stoppten einen Mann mit gestohlenem Auto. Der Wagen war in Bitterfeld entwendet worden. Was bisher bekannt ist.

Bitterfeld/MZ - Mit einem Fahndungserfolg geht die Polizei des Landes Brandenburg an die Öffentlichkeit. Demnach ist es Beamten in einem gemeinsamen Einsatz mit Bundespolizisten am Montagmittag in Frankfurt/Oder gelungen, einen verdächtigen Pkw zu stoppen.