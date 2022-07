Auto macht sich in Jeßnitz selbstständig und rollt in zwei weitere Pkw

Der VW war auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wolfener Straße abgestellt, bevor er sich plötzlich in Bewegung setzte.

Jeßnitz/MZ - Ein Auto hat sich am Montag gegen 11 Uhr in Jeßnitz selbstständig gemacht. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld berichtet, hatte ein 73-Jähriger seinen VW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wolfener Straße abgestellt - allerdings ohne ihn gegen ein Wegrollen zu sichern. Somit setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und stieß gegen zwei weitere abgestellte Fahrzeuge.

Am Auto des 73-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 100 Euro. Ebenso hoch war die Schadenssumme an einem Seat. Am dritten beteiligten Fahrzeug, einem Citroën, konnte augenscheinlich keine Beschädigung festgestellt werden, so die Polizei abschließend.