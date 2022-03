Auto kracht gegen Hauswand: Fünf Verletzte bei schwerem Unfall in Ramsin

Ramsin/MZ - Aufregung in Ramsin: Am Samstagabend kam ein Seat-Fahrer gegen 23.15 Uhr in der Straße An der Kirche beim Durchfahren einer Rechtskurve in Richtung Zscherndorf nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Hauswand. Der Fahrer und vier weitere Insassen des Autos mussten medizinisch versorgt werden. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dafür stand er unter Alkoholeinfluss. Details nennt die Polizei nicht. Dafür teilt sie mit, dass eine Blutprobenentnahme verlasst wurde.