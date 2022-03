Auto kommt auf Dach zum Liegen: Zwei Verletzte nach Unfall auf B183 in Zörbig

Zörbig/MZ - In Zörbig hat sich am Montag gegen 10.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach den Angaben der Polizei war ein 74-Jähriger mit einem Daimler-Benz auf der Radegaster Straße aus Richtung B 183 kommend in Richtung Stumsdorfer Straße unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi. Beim Versuch des Gegenlenkens verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass das Auto umkippte und auf dem Dach zum Liegen kam. Die 63 Jahre alte Beifahrerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie trug leichte Verletzungen davon und wurde in einem nahe gelegenen Krankenhaus ambulant behandelt.

Der Fahrzeugführer musste durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zörbig aus dem Daimler-Benz geborgen werden. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er stationär in einem Klinikum aufgenommen. Die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen wurde jeweils auf etwa 5.000 Euro geschätzt.