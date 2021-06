Auto aufgebrochen und EC-Karte gestohlen - Polizei sucht diesen Mann

Bitterfeld - Nach dem Einbruch in ein Auto sucht die Polizei mit Hilfe der Bilder einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter.

Der Mann soll nach Polizeiangaben am Donnerstag, 22. April, in ein Auto in der Bismarckstraße in Bitterfeld eingebrochen sein. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt vor einem Supermarkt geparkt worden. Der Täter habe aus dem Wagen unter anderem eine EC-Karte gestohlen und kurz darauf an einem Bankautomaten in der Bismarckstraße Bargeld abgehoben. Dabei wurde er von der Überwachungskamera gefilmt. Um wie viel Geld es sich dabei handelt, wurde nicht bekannt.

Hinweise zu dem Mann nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter Tel.: 03496/42 60 entgegen. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de zu erreichen.