Ausbildungsmesse in Bitterfeld-Wolfen gelingt der Neustart

Bitterfeld/MZ - Sie haben die Qual der Wahl und einige brennende Fragen: Hunderte Schüler strömen am Mittwochnachmittag in das Metall-Labor „Dr. Adolf Beck“ in Bitterfeld. Ihr Ziel: Schauen, was die berufliche Zukunft bereithalten könnte. Eine Ausbildung oder lieber studieren, vielleicht noch das Fachabitur machen? Auf der Ausbildungsmesse gibt es auf viele dieser Fragen eine Antwort.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.