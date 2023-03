Superschnelles Glasfasernetz Ausbau der letzten Meile - Bitterfeld-Wolfen setzt auf Glasfaseranschluss in jedem Haushalt

15 Millionen Euro möchte die Deutsche Glasfaser in den Glasfaserausbau in Bitterfeld-Wolfen stecken. Vorausgesetzt, die Bürger spielen mit. Mindestens ein Drittel aller Haushalte muss sich für die moderne Technik des Fibre to the home (FTTH) entscheiden.