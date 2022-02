Aus Uniklinik Leipzig verschwunden - Vermisste 62-Jährige aus Wolfen gefunden

Leipzig/Wolfen/MZ - Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld suchte nach einer vermissten 62-Jährigen. Die Frau hat am Donnerstag, 10. Februar, gegen 10.30 Uhr, die Uniklinik Leipzig in der dortigen Semmelweisstraße verlassen. Seither war sie unbekannten Aufenthalts.

Am selben Abend wurde die Vermisste kurz nach 20:00 Uhr von der Polizei in Leipzig im dortigen Stadtgebiet in verwirrtem Zustand, aber wohlauf, angetroffen. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.