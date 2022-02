Aus Uniklinik Leipzig verschwunden - Polizei sucht vermisste 62-Jährige aus Wolfen

Leipzig/Wolfen/MZ - Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld sucht nach einer vermissten 62-Jährigen. Die Frau hat am Donnerstag, 10. Februar, gegen 10.30 Uhr, die Uniklinik Leipzig in der dortigen Semmelweisstraße verlassen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Am Freitagabend wurde eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und ein Foto der Frau veröffentlicht.

Die Frau ist etwa 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Sie hat dunkle lockige Haare und trägt wahrscheinlich eine dunkle Hose, einen grauen Schal und einen dunkelgrünen Parka, dazu knöchelhohe braune Schuhe und eine braune Umhängetasche.

Die vermisste 62-Jährige aus Wolfen. Foto: Polizei

Die Vermisste ist nach Angaben der Polizei gesundheitlich beeinträchtigt und braucht Hilfe. Die bisherigen Suchmaßnahmen hätten bislang nicht zum Auffinden der vermissten Person geführt.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau nimmt das Revierkommissariat in Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer 03493 / 301-290 entgegen.