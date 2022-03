Aus der Ukraine geflüchtet: Natalia Vlasiuk hilft nun selbst im Zörbiger Kinderheim jungen Menschen

Zörbig/MZ - Sie hat den Krieg in der Ukraine hautnah erlebt und ist jetzt seit anderthalb Wochen in Sicherheit. Natalia Vlasiuk aus Winnitsyga lebt mit ihren zwei Kindern in Köthen in einer kleinen Wohnung. Ihren Mann musste sie in der Heimat zurücklassen. Er verteidigt mit anderen Männern die Ukraine gegen die russischen Invasoren.

Für die junge Frau ist das alles andere als schön. Zwar habe sie als gelernte Lehrerin für Kunsterziehung jetzt ein Betätigungsfeld, aber ihren Mann vermisse sie sehr, sagt die Ukrainerin.

„Wir haben hier im Zörbiger Kinderheim viele Nationalitäten“

Jetzt hat sich im Zörbiger Kinderheim mit den jungen Leuten gemalt und gebastelt. Was liegt da näher als Friedenstauben. Und die kleinen und großen jungen Leute waren Feuer und Flammen vor allem dann, als die fertigen Tauben an mit Helium gefüllte Luftballons gehangen wurden und in die Lüfte stiegen. Besonders freut das Thomas Heller, den Geschäftsführer des BVIK (Bilden, Vermitteln, Integrieren, Kommunale Dienstleitungen).

„Wir haben hier im Zörbiger Kinderheim viele Nationalitäten“, sagt er. Da komme es schon mal vor, dass in einem Satz drei verschieden Sprachen benutzt würden. Das tue aber dem Anliegen keinen Abbruch. „Wir verstehen uns auf alle Fälle mit allen sehr gut,“ sagt er lachend. Da sei die englische Unterhaltung mit Natalia so etwas wie eine Bereicherung. Auch die Kinder würden davon profitieren, weiß er. Ein kleines Mädchen freut sich, dass sie einige Worte englisch schon versteht. „Ich weiß, was die Frau gesagt hat“, verkündet sie stolz.