In Sandersdorf wurde am Sportzentrum eine neue Sirene installiert. Das gefällt nicht jedem, aber sie ist wichtig für die Sicherheit der Anwohner.

Aus dem Schlaf gerissen - Neue Sirene am Sportzentrum Sandersdorf hat Nebenwirkung

Die neue Sirene am Sportzentrum in Sandersdorf

Sandersdorf/MZ - „Da haut’s einen schon mal aus dem Bett.“ Seit März ist rund um das Sandersdorfer Sportzentrum und in der Siedlung, die sich bis nach Zscherndorf erstreckt, etwas anders. Etwas, was Anwohner beunruhigt, sie auch plötzlich aus dem Schlaf holt. Aber, was?

Es wurde zwischen Ballsport- und Mehrzweckhalle eine Sirene installiert. Oder wie es aus Fachkreisen heißt: ein elektroakustisches Notfallwarnsystem vom Typ ECN 1200-DT in 16 Metern Höhe eingerichtet.

Sirene im Ortszentrum von Sandersdorf reicht nicht aus für den gesamten Ort

Einfach mal so? „Natürlich nicht“, betont Marcell Bruder. Er ist Sachbearbeiter für Gebäude- und Energiemanagement/Fuhrpark, Bau- und Ordnungsverwaltung. Bruder kennt die Hintergründe. „Aufgrund der geografischen Ausdehnung der Ortslage Sandersdorf sei die Warnung eines Großteils der Bevölkerung durch die vorhandenen Anlagen im Ortszentrum bei einem schädigenden Ereignis nicht sichergestellt. Neben der Bevölkerung des gesamten Siedlungsgebietes (Sandersdorf/Zscherndorf) ist die Lage der Grundschule Sandersdorf ausschlaggebend für die Priorisierung des Standortes am Sportzentrum Sandersdorf gewesen, informiert Marcell Bruder.

Im Rahmen des 1. bundesweiten Warntages im Jahr 2020 sei im Ergebnis festgestellt worden, dass vielerorts keine Sirenen zu hören waren, da viele deutsche Städte keine beziehungsweise keine ausreichende Sirenentechnik mehr vorhalten können. Aus diesem Grund sei eine Bund-Länder-Vereinbarung zur Sirenenförderung beschlossen worden. In deren Zuge sind in Zusammenarbeit mit der Stadtwehrleitung offene Sirenenstandorte besprochen und priorisiert worden, teilt Bruder weiter mit. Im Folgenden seien sowohl die Bevölkerungsdichte als auch die gefährdeten Personenkreise als Aspekt der Priorisierung betrachtet worden.

Kosten für das neue Warnsystem in Sandersdorf liegen bei etwa 20.000 Euro

Die Kosten des neuen Warnsystems belaufen sich auf 19.550 Euro. Davon sind 17.350 Euro Fördermittel. Die Sirene am Sportzentrum ist übrigens die dritte im Ortsteil Sandersdorf. Die zwei anderen sind auf dem Hochhaus sowie an der ehemaligen Feuerwehr angebracht, weist Marcell Bruder hin. Seit mehr als zehn Jahren werden in Zusammenarbeit mit der Stadtwehrleitung die ehemaligen Sirenen auf neue elektroakustische Notfallwarnsysteme umgerüstet beziehungsweise neu errichtet. Denn, die Sicherheit der Bevölkerung sei das Wichtigste, heißt es aus der Stadtverwaltung von Sandersdorf-Brehna.