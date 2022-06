Aus dem Osten beim „Osten“ - Bitterfelder Kunstfestival will Brücke in die Ukraine schlagen

Der Theatermacher Dima Levytskyi hängt in der Ukraine fest. Wie er beim „Osten“-Kunstfestival in Bitterfeld dennoch präsent sein wird.

Der Theatermacher Dima Levytskyi hängt in der Ukraine fest. Dennoch wird er beim „Osten“-Kunstfestival in Bitterfeld präsent sein.

Bitterfeld - Wenn der Krieg nicht wäre, vielleicht wäre Dima Levytskyi jetzt schon in Bitterfeld. Spätestens am kommenden Freitag wäre er da, um seine Arbeit zu zeigen zur Eröffnung des Kunstfestivals „Osten“ in und um den Bitterfelder Kulturpalast. Mehr als 60 internationale Künstlerinnen und Künstler beteiligen sich daran. Levytskyi, Theatermacher und Autor aus Kiew, ist einer von ihnen. Doch nun hängt er in der Ukraine fest. Präsent sein wird er dennoch in Bitterfeld.