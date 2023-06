Angehende Chemiker aus der Freien Universität Berlin waren zum Praxistest bei der Firma FEW Chemicals zu Gast. Was der Austausch für die Zukunft bedeuten kann.

Wolfen/MZ - In Zeiten von Fachkräftemangel kann es nicht von Nachteil sein, wenn man den potenziellen Nachwuchs einlädt und einen Einblick in die Abläufe gewährt. Genau das hat die Firma FEW Chemicals aus Bitterfeld-Wolfen gemacht.