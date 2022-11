Bobbau/Rovaniemi/MZ - Wünsche? „Klar. Da gibt es viele. Ich hatte einen ganz großen“, sagt Matthias Berger. Der Bobbauer Ortsbürgermeister will die Welt kennenlernen, reist gern umher. Und er ist bekennender Weihnachtsfan, der jetzt glückselig ist. Während des Telefonats mit der MZ befindet er sich im hohen Norden Finnlands. In Lappland, in Rovaniemi.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.