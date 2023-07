Sebastian Reichert sieht den Muldestaussee als zweite Heimat. Der Brehnaer ist ein passionierter Angler. Einmal im Monat bringt er geräucherten Fisch auf den Ladentisch. Doch der kommt von wo anders her.

Aus Angelhobby wird Geschäftsidee: Fisch aus Reicherts Rauch findet in Brehna viele Fans

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Brehna/MZ - Fischers Fritze? Der heißt in Brehna Sebastian Reichert. Und der könnte Geschichten erzählen. Tut er aber nicht. Jedenfalls nicht oft. Der Angler genießt und schweigt. Nur eines sei gesagt: Reicherts kapitalster Fang war ein Wels. 1,22 Meter lang. 14 Kilogramm schwer. Wenn sich Anglerglück und -können vereinen, dann hüpft auch Reicherts Herz. Doch das passiert nicht so oft. Es gebe Tage, an denen er ohne Fang nach Hause zurückkehrt.