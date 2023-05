Bitterfeld/MZ - Wie soll eine Stadt aussehen, in der sich die Menschen wohlfühlen? In Bitterfeld-Wolfen ist diese Frage ein Dauerthema. Der Tag der Städtebauförderung war am Samstag Anlass, es am Beispiel der Bitterfelder Innenstadt konkret zu diskutieren. Stadtverwaltung und Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi) hatten die Bürger dazu eingeladen – und etliche nutzten die Chance, etwas über neue Pläne zu erfahren, aber auch eigene Ideen einzubringen.

