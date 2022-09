Aufwändige Suche der Polizei hat Erfolg - Vermisste Seniorin aus Jeßnitz wohlauf gefunden

In Jeßnitz verschwindet am Freitag eine Rentnerin spurlos. Polizei mobilisiert alle Kräfte und kann am Ende einen glücklichen Ausgang vermelden.

Jeßnitz/MZ - Glücklich ist die Suche nach einer Seniorin am vergangenen Freitag in Jeßnitz ausgegangen. Wie die Polizei am Sonntag bekanntgab, war die gegen 16.10 Uhr über das Verschwinden einer 80-jährigen an Demenz leidenden Dame in Jeßnitz, An der Aue, informiert worden.

Sofort wurden unter Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen, eines Fährtenspürhundes sowie eines Polizeihubschraubers Suchmaßnahmen nach der vermissten Frau eingeleitet.

Letztlich konnte sie in der Ortslage Wolfen wohlbehalten angetroffen werden. Die Frau wurde dann wieder in die Obhut ihrer Angehörigen übergeben.