Verwunderte Passanten Aufregung in Rathenau-Straße in Bitterfeld: Weißer Rauch zieht aus Filiale der Deutschen Bank

Für Aufregung hat am Dienstagmittag eine Qualmwolke gesorgt, die aus der Filiale der Deutschen Bank in der Walther-Rathenau-Straße in Bitterfeld gedrungen ist.