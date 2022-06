Auffahrunfall in der Bismarckstraße in Bitterfeld - Ford schiebt drei Autos zusammen

Bitterfeld/MZ - Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos, hat sich am Dienstag gegen 6.40 Uhr in Bitterfeld ereignet.

Nach den Angaben der Polizei waren alle vier Autos auf der Bismarckstraße aus Richtung Stadtmitte in Fahrtrichtung Halle/Saale unterwegs. Ganz vorn fuhr eine 40-jährige Renault-Fahrerin, die verkehrsbedingt anhielt und nach links in eine Grundstückszufahrt abbiegen wollte. Auch ein hinter ihr fahrender BMW und ein VW hielten an.

Der an vierter Stelle fahrende Ford eines 55-Jährigen bremste jedoch zu spät und kollidierte mit dem stehenden VW, so dass auch die beiden anderen Autos durch die Wucht der Kollision beschädigt wurden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei mit circa 11.000 Euro angegeben.