Musik in Raguhn-Jeßnitz Auferstehung des Disco-Tempels - DPS Club Schierau lädt zur Revival Party

Im Herbst 2018 wurde im DPS Club in Schierau zum letzten Mal getanzt. Jetzt kommt es zum Wiedersehen seiner Fans. Die große Revival Party steigt am alten Heizhaus in Raguhn.