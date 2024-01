In Bobbau soll eine Bürgergenossenschaft helfen, ein altes Gemäuer zum gefragten Ort der Begegnung zu machen. Wie das funktionieren soll, wo Anteile erworben werden können und was diese kosten.

Aufbruch in der alten Bäckerei in Bobbau - Bürgergenossenschaft plant Umbau zu Ort der Begegnung

Bobbau/MZ. - In einem Raum wird erzählt, im anderen gestrickt. In einer Ecke rollt die elektrische Eisenbahn, in der anderen rollen die Würfel. Leben ist in jedem Winkel des Hauses. Typisch für einen funktionierenden Ort der Begegnung. Und doch ein Traum in Bobbau. Denn die Verwandlung der alten Dorfbäckerei zur Begegnungsstätte ist längst nicht abgeschlossen. Jetzt soll das Projekt deutlich mehr Fahrt aufnehmen.