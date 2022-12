Aufblasbare Spielgeräte verwandeln Deininger-Schwimmbad in Abenteuerland

Beim Weihnachtsspiel im Bitterfelder Sportbad ladenWassertiere im großen Becken zum Toben ein. Mehrere Vereine ziehen dabei an einem Strang.

Bitterfeld/MZ - In der Corona-Zeit wurde der Badespaß im Bitterfelder Deininger Schwimmbad zwei Jahre lang nur im Kleinformat organisiert. Jetzt haben die Verantwortlichen etwas auf die Beine gestellt, was allen viel Freude bereitet hat. Auch Ulrike Gatter vom Bitterfelder Schwimmverein zeigt sich mehr als zufrieden: „Das war wieder einmal ein Spaß, den alle sicher nicht so schnell vergessen werden.“