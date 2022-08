Aufatmen in Lingenau - Am Rand der Mosigkauer Heide darf wieder gefeiert werden

Lingenau/MZ/ur - Endlich wieder Dorffest: Mit dieser Ansage starten die Mitglieder des Bürgervereins Lingenau in das Wochenende. Am Samstag, 13. August, setzen sie ab 14 Uhr auf der Freizeitanlage im kleinen Neubaugebiet des Ortes nach der coronabedingten Zwangspause auf ein buntes Programm. Klein, fein und an vielen Stellen handgemacht sei alles, betonen die Lingenauer mit Blick auf fast drei Jahrzehnte Dorffest.