Aufatmen bei Anwohnern - Ausbau der Schierauer Hauptstraße ist endgültig abgeschlossen

Vertreter der am Bau beteiligten Partner durschneiden das symbolische Band auf der Schierauer Hauptstraße.

Schierau/MZ - Die letzte Hürde ist der starke Wind. Wegen diesem macht das schwarz-rot-goldene Flatterband seinem Namen an diesem Nachmittag nämlich alle Ehre. „So, auf drei“, sagt Landrat Andy Grabner (CDU) und zählt ab: „Eins, zwei, drei“. Dann schneidet er symbolisch das Band, das quer über die Schierauer Hauptstraße gespannt wurde, gemeinsam mit Bürgermeister Bernd Marbach (parteilos) und den anderen anwesenden Partnern durch. Nach rund anderthalb Jahren sind die umfangreichen Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt damit endgültig abgeschlossen. Am Donnerstag wurde die grundhaft ausgebaute Hauptstraße offiziell übergeben. Für den Verkehr war sie bereits seit Ende Dezember wieder frei.