Auf frischer Tat - Polizeibeamte stellen zwei Diebe in Fahrradgeschäft in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Zwei Fahrraddiebe konnten in der Nacht zum Sonntag in einem Bitterfelder Geschäft auf frischer Tat von der Polizei gestellt werden. Um 1.48 Uhr hatten die Beamten Hinweise zu einem Einbruch in der Zörbiger Straße erhalten. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, entdeckten sie in dem Objekt ein gewaltsam geöffnetes Fenster.

Als sie die Räumlichkeiten des Fahrradgeschäftes absuchten, stellten sie die beiden Täter und nahmen sie fest. Jene hatten die Räumlichkeiten augenscheinlich nach Diebesgut abgesucht, wie die Polizei mitteilt. Daraufhin wurden kriminalpolizeiliche Maßnahmen eingeleitet und durchgeführt.

Die Täter wurden dafür zum Revierkommissariat in Bitterfeld verbracht. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurden die nun Beschuldigten aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen und gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.